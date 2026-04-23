Zbog kvara korisnici u Dubočici bez struje, radi se na normalizaciji snabdevanja

Korisnici u naselju Dubočica u Leskovcu od ranih jutarnjih sati su bez električne energije. U odgovoru koji nam je prosleđen od strane PR službe Elektrodistribucije navode da je razlog kvar i da ekipe rade na njegovom rešavanju:

„Jutros u 5.13 časova došlo je do ispada iz pogona 10 kV izvoda „Đuro Salaj“ iz trafostanice TS 110/10 kV „Leskovac 4“ preko koga se električnom energijom snabdevaju korisnici u pomenutoj ulici i okolnim ulicama u naselju Dubočica u Leskovcu. Ekipe Ogranka Elektrodistribucije Leskovac su odmah izašle na teren radi utvrđivanja uzroka ispada. U toku su radovi na normalizaciji snabdevanja električnom energijom. Očekujemo da se problem reši u najkraćem mogućem roku.“

DOPUNA:

Snabdevanje električnom energijom je u ovom delu Leskovca ponovo uspostavljeno u 9:30 časova.

Međutim, naknadno je, nešto pre 11:00 časova, struja ponovo nestala.