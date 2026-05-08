Zbog poreske utaje i prevare uhapšen državljanin Kine sa prebivališem u Leskovcu

U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsek Leskovac, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su K. S. (1983), državljanina Kine sa prebivalištem u Leskovcu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, saopštio je MUP.

Sumnja se da je on, od 1. januara 2023. do 18. marta 2025. godine, kao fizičko lice, prodavao raznu robu putem interneta i ostvario promet u iznosu od 346.755.832 dinara, izbegavši u potpunosti da plati porez na prihode od neregistrovane delatnosti i da izvrši obračun i plaćanje PDV-a.

Na taj način K. S. je, kako se sumnja, oštetio budžet Republike Srbije za ukupno 154.198.870 miliona dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.