Zbog povezivanje stare sa novom vodovodom mrežom nekoliko mesnih zajednica u Vlasotincu privremeno bez vode

S obzirom na to da su sinoć završeni svi pripremni radovi za povezivanje stare sa novom vodovodnom mrežom u ulici Dimitrija Stojanovića, danas od 9 do 14 sati doći će do privremenog prekida u isporuci vode u Industrijskoj zoni i mesnim zajednicama Rosulja, Boljare, Konopnica, Batulovce, Prilepac, Gložane, kao i Centar do ulice 29. novembra, kako bi se izvršilo pomenuto povezivanje.

Prekida u vodosnabdevanju neće biti u naselju Kamenica, iznad ulice Milorada Veličkovića i mesnim zajednicama, Orašje, Kukavica, Lomnica, Šišava i Stajkovce.

“Prekid u vodosnabdevanju ćemo ujedno iskoristiti i za sanaciju kvara na magistralnom cevovodu u ulici 12. brigade – kaže direktor „Vodovoda“ Zvonko Ilić.

Rekonstrukcija kolovoza i vodovodne mreže u ulicama Dimitrija Stojanovića i Njegoševoj radi se u dužini od 400 metara, po projektu koji je opštini Vlasotince odobrilo Ministarstvo privrede.