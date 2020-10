Zbog radova sutra privremeno bez struje Televizija Leskovac i veći broj ulica u užem centru grada

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da zbog redovne godišnje revizije i remonta trafostanica neće biti električne energije u četvrtak, 8.oktobra, od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati u ulicama: 11.oktobra, Moše Pijade, 7. jula, Bunatovačkoj 5, Koste Stamenkovića, Dositeja Obradovića od broja 1 do broja 29, Goce Delčeva, Učitelja Josifa, Radanskoj od 207 do 277, Radeta Svilara, Svetozara Markovića, Južnomoravskih brigada od broj 1 do 10, na Bulevaru oslobođenja od 1 do 143, na Trgu vojske i Trgu revolucije.