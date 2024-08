Zbog velikih vrućina, cisterne JKP “Vodovod” naredna dva dana na dve lokacije u gradu

Kako saopštavaju iz JKP “Vodovod“, u naredna dva dana toplotnog talasa, u utorak 12.8. i sredu 14.8. građani Leskovca moći će da se rashlade od vrućina, pijaćom vodom iz cisterne ovog preduzeća, koja će dežurati na dve lokacije u gradu. Kako se navodi, u utorak i sredu u vremenu od 8 do 13 časova, cisterna sa vodom za piće dežuraće u centru grada, na platou ispred Leskovačkog kulturnog centra, a potom će promeniti lokaciju, te će od 13 časova pa nadalje dežurati kod Spomen česme preko puta glavne Pošte.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak toplotni talas na području Srbije. U toku cele sedmice, od 12.8. do 19.8. očekuje se veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 41 stepena uz tropske noći sa minimalnim temperaturama od 23 do 26 stepeni, ponegde lokalni razvoj oblačnosti, gde se očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U utorak, 13.8.2024. izdat je crveni stepen upozorenja, osim Jugozapadne Srbije, gde je izdat narandžast stepen upozorenja. U sredu, 14.8.2024. izdat je crveni stepen upozorenja, osim Jugozapadne i Istočne Srbije, gde je izdat narandžast stepen upozorenja.

U ovakvim situacija, koje niko ne može da predvidi, potrebna je opreznost i praćenje uputstva, instrukcija nadležnih institucija, kojima se možete obratiti za pomoć, ukoliko postoji potreba za tim: Sektor za vanredne situacije i Vatrogasno spasilačka jedinica MUP-a, Štab za vanredne situacije grada Leskovca, Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove – zaposleni na poslovima Civilne zaštite, Dom zdravlja – hitna medicinska služba i drugi nadležni organi. Takođe, apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru i ne vrše spaljivanje biljnih ostataka, jer to može biti veoma opasno u ovakvim situacijama. Nadležni organi će konstatno biti na terenu i pratiće situaciju uz obavezu da ako za to postoji potreba blagovremeno deluju.