Zbog velikog interesovanja produžen rok za poslodavace da oglase radne pozicije u okviru programa „Moja prva plata“

Rok za poslodavce da oglase radne pozicije u drugom ciklusu Programa „Moja prva plata“ produžen je do 23. septembra, zbog velikog broja pristiglih prijava u proteklih nekoliko dana i povećanog interesovanja kompanija, navode u saopštenju za javnost Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Leskovcu.

Sada poslodavci do četvrtka, 23. septembra, mogu na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, da oglase konkretne radne pozicije na kojima će, uz subvencije države, osposobljavati mlade kandidate, sa mogućnošću da ih, nakon devet meseci obuke, prime u radni odnos.

Program „Mojaprvaplata“, u drugom ciklusu,omogući će da oko 10 000 mladih u Srbiji, bez radnog iskustva, do 30 godina starosti sa srednjim i visokim obrazovanjem steknu prvo radno iskustvo.Prema do sada pristiglim prijavama, najzastupljenije su pozicije za mlade sa srednjim obrazovanjem – trgovci, ugostitelji, administrativni radnici, ali su traženi i inženjeri, tehnolozi, lekari, IT stručnjaci.

Najviše je preduzetnika i mikro kompanija koji su zainteresovani da, uz subvencije države i učešće u programu „Moja prva plata“, obuče i zaposle nove kadrove.

Ceo proces je digitalizovan i selekcija se vrši onjaln.Program je šansa za poslodavce da novim zapošljavanjem povećaju obim poslovanja, investiraju u razvoj ljudskih resursa i uz manje troškove, unaprede postojeće timove.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje podsećaju da program „Moja prva plata“ traje devet meseci, država je mladima obezbedila mesečnu naknadu od 22.000 dinara za one koji konkurišu sa završenom srednjom školom i 26.000 dinara zaone sa visokim obrazovanjem.