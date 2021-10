Zdravlje – Dinamik 77:68

Košarkaški Zdravlja poraženi su sinoć od ekipe Dinamik na gostovanju u Beogradu u utakmici vanrednog, 5. kola Košarkaške lige Srbije sa rezultatom 77:68 (33:16, 25:19, 11:14, 8:19).

Domaćin je odlično počeo utakmicu, pa su već u prvih 10 minuta stigli do 17 poena prednosti, a svoju prednost do odlaska na odmor uvećali do 23 poena, (58:35).

Nakon pauze bolja odbrana i ozbiljnija igra Zdravlja, međutim nedovoljno za rezultatski preokret.

U sledećem, 6. kolu KLS Zdravlje u nedelju u Leskovcu dočekuje ekipu Tamiša.