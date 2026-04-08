U protekloj 2025. godini, na području grada na Veternici gorelo je oko 430 hiljada ari šuma i to listopadnih, četinarskih, makija, livada, ali i voćnjaka i vinograda, kao i površina pod žitaricama, pokazuju zvanični podaci nadležnih službi.

“Većina tih požara upravo su bili na šumskom području, odnosno u ruralnom delu teritorije grada. Činjenica je da se i u šumama, na tom zemljištu, nailazi na smeće, otpad koji je takođe potencijalni izazivač požara”, kaže za Portal TV Leskovac Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke

poslove GU Grada Leskovca.

Divlje deponije čak i u šumama na teritoriji Grada Leskovca



„Nadležni organi rade svoj posao, lokalna samuprava u delu istrage nema nadležnosti.

Kaznena politika je jasno zakonom definisana, kazne nisu male, ali stoji ta činjenica da se i u šumama, na tom zemljištu nalazi smeće, otpad koji je takođe potencijalni izazivač požara. Kada budu tropske vrućine, vreo talas u toku leta i to se zapali, automatski se vatra širi i zahvata se područje šume. Mi smo imali jedan ogroman požar u 2025. godini na teritoriji naseljenog mesta Babičko, potom Razgojne, gde je čitava Babička gora gorela i bila u plamenu. To je bio jedan izuzetno težak

požar, koji se danima gasio u vreme kada

je dnevna temperatura bila visoka. Jedan deo ugasite, drugi se upali, kao nepovoljna okolnost, duvao je vetar i raznosio plamen. Za nauk tome, l moraju da vode računa svi sa svih delova teritorije našeg grada, mora da postoji svest o svim opasnostima i šteti koja se nanosi. Nemarnim odnosom doprinosimo ovakvim problemima na terenu. Jesu klimatske promene prisutne, visoke dnevne temperature i oscilacije, ali i naša svest mora da bude na nivou, da ne smemo nikako da

palimo na otvorenom prostoru. Da podsetim i na požare na šumskim područjima u Kaštavaru i Pečenjevcu. Tamo smo danima

smirivali vatru koja je dolazila do samog područja naseljenog mesta Pečenjevca, preko Kaštavara, sve brdima do Podrimca i Dušanova. Čitav niz ogromnih šumskih površina je bio zahvaćen požarima. Bili su zapaljeni i voćnjaci, vinogradi i polja žita, sve

što je bilo u tim delovima, jer kada krene požar, to ide lančano“, kaže Popović.

Zbog pojave požara na otvorenom 2025.

godina bila je izuzetno teška za grad Leskovac



“Požari su se pojavljivali od ranog proleća pa do sve do kasne jeseni. Štete su ogromne, prevashodno se odnose na poljoprivrednike, čiji su voćnjaci, polja sa žitom, goreli, bilo je u većini slučajeva požnjevenog žita, ali se

palila i strnjika. Štete su širokog obima, organi lokalne samouprave se ne bave procenom štete, ali deluju preventivno, kako bi pokušali da smanjimo te požare na otvrenom prostoru. Kada radimo analizu, 2025. je ta godina, možemo reći u piku što se požara tiče. Prethodna godina, 2024. već ima za polovinu manje požara, a u 2023. godini je zabeležen još manji broj. Na žalost i početak ove 2026. godine obeležila je jedna manja ekspanzija požara kada su krenuli lepši, topliji dani i poljoprivredni radovi i ljudi izašli na svoje obradive površine. Iz predostrožnosti svi

organi grada, Sektor za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, deluju kroz preventivne aktivnosti, da probude svest kod građanstva, da se ne pali na otvorenom prostoru, kao i da se, u tom slučaju, pažljivo rukuje plamenom. Takođe, da se poljoprivredne mašine redovno održavaju. Otpad od poljoprivrednih radova, orezano granje voća, vinograda, trava, takođe da se ne

spaljuju.

Naš Grad se suočava sa ogromnim stvaranjem divljih deponija, od strane neodgovornih ljudi. Nadležni ih redovno čiste, više od decenije, ali se one ponovo stvaraju. Smeće ne bi smelo da bude na mestima gde nije dozvoljeno i što je najbitnije da se ne spaljuje. To je potencijalna opasnost, jer se od neke manje deponije kada dođe do paljenja, vatra proširi“, kaže Popović.



Apel svim građanima da budu odgovorni

sa vatrom i ne pale na otvorenom prostoru



„Prevencija je nešto najbitnije, baš onako kako se to kaže i za zdravlje čoveka, tako i ljudska svest, naša zajednička, nadležnih organa i svih kada je u pitanju vlast, ali i stanovništva da moramo da vodimo računa, kako se ponašamo u prirodi. I upravo tako, kako se ponašamo u prirodi, tako će se i priroda ponašati prema nama“, zaključuje naš

