Ženi iz Leskovca određen pritvor zbog sumnje na nasilje u porodici

Osumnjičenoj A. Đ. iz Leskovca određen je pritvor od 30 dana zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici, saopštio je Osnovni sud.

Kako se navodi u saopštenju suda, postoji osnovana sumnja da je A. B. 16. jula oko 16 časova u porodičnom stanu u Leskovcu primenom nasilja, pretnjama da će napasti na život i telo, kao i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavala spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje članova svoje porodice.

Sumnja se da je na taj način izvršila krivično delo nasilje u porodici na štetu maloletne H. B., svoje majke G. B. i oca P. B., svi iz Leskovca. Prema navodima suda, na štetu maloletne H. B. osumnjičenoj se na teret stavljaju tri krivična dela koja se odnose na nasilje u porodici.

Pritvor je određen zbog opasnosti da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla da utiče na neispitane svedoke – oštećene, ali i zbog okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogla da ponovi krivično delo ili izvrši delo kojim preti.

Protiv rešenja o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.