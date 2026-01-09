Zima steže jug Srbije: Novi sneg i ledena jutra

U predelima južnije od Save i Dunava manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više.

Duvaće slab vetar promenljivog smera, koji će biti u postepenom skretanju na umeren severni.

Najniža temperatura od -6 stepeni na severu Vojvodine do 1 stepena na jugu Srbije, a najviša od -3 na severu Vojvodine do 4 stepena na jugu Srbije.

U nedelju oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom.

I početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.

Od srede slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevnih temperatura.