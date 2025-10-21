Zimsko računanje vremena počinje 26. oktobra

Zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra u 3 sata ujutru pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad. Tako pomeramo kazaljke u nedelju u 3 sata ujutru, pa se satovi vraćaju za jedan čas unazad na 2 sata. To znači da će dan tog dana tehnički imati jedan čas “više”, jer se vreme legalno vraća. Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme, dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

