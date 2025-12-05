Zlatni uspeh Veljka Jovića – mladog karatiste iz Vlasotinca 

Veljko Jović iz Vlasotinca, član karate kluba „Šinobi“, učenik je sedmog razreda Osnovne škole „8. oktobar“. Nedavno je ostvario jedan od svojih najvećih uspeha do sada, osvojivši zlatnu medalju u disciplini „kihon u mestu“ na takmičenju „IPPON KUP 2025“. Nadmetanje je održano u leskovačkom Sportko–rekreativnom centru „Dubočica“, gde su se okupili mladi karatisti iz brojnih klubova sa juga i drugih gradova Srbije.

TAKMIČENJE U LESKOVCU

U razgovoru za portal Televizije Leskovac, Veljko ističe da mu ova medalja predstavlja poseban motiv za dalji rad i napredovanje.

„Zadovoljan sam kako je sve prošlo. Trudiću se da i ubuduće budem uspešan u ovom sportu, da napredujem i donosim medalje sa raznih takmičenja. Cilj mi je da se prikažem u najboljem svetlu i da na taj način predstavim svoje Vlasotince i klub, kaže ovaj skromni, ali izuzetno posvećeni mladi sportista.

ODLAZAK NA TRENING

Veljko trenira tri puta nedeljno u Sportsko–rekreativnom centru „Vlasina“, gde redovno radi na usavršavanju tehnike i snage. Prema njegovim rečima, veliku ulogu u njegovom napretku ima trener Milan Đorđević, na kog su, kako kaže, oslonjeni svi takmičari u klubu.

„Trener je veoma posvećen nama. Na treninzima obrađujemo sve tehnike i kategorije, a savetuje nas i da redovno vežbamo kod kuće. Pored redovnih treninga, imamo i dodatne termine koji se održavaju u Osnovnoj školi u Stajkovcu. Ja sve treninge redovno pohađam“, objašnjava Veljko, ne krijući zahvalnost i poštovanje prema svom treneru.

LJUBAV PREMA OVOM SPORTU

Njegov sportski put nije počeo slučajno. Naime, Veljko je karate odabrao iz zdravstvenih razloga, budući da se ranije suočio sa atrofijom mišića na levoj nozi. Po preporuci ortopeda trebalo je da se bavi fizičkom aktivnošću koja bi doprinela boljem razvoju mišića, a karate su se pokazale kao pun pogodak.

„Zahvaljujući upornosti, pravilnom treningu i podršci stručnjaka, moje stanje se značajno poboljšalo i treniram sada rame uz rame sa ostalim članovima kluba, osvajajući priznanja i gradeći sportsko samopouzdanje.“

TAKMIČENJE U BUGARSKOJ

Prvo takmičenje na kom je nastupio, održano je u Bugarskoj.

„Na prvom takmičenju je prošlo je sve u redu. Imao sam tremu, ali to me nije sprečilo da nastupam i predstavim Vlasotince i klub“, priseća se Veljko.

PODRŠKA PORODICE

Da je podrška porodice najvažnija u svemu, potvrdio je i sam Veljko.

„Porodica me podržava, moj otac je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, te me dodatno savetuje kada je sport u pitanju. Ista podrška je i sa mamine strane, uvek je tu za mene i bodri me u svemu što radim. Ona me uglavnom savetuje da se družim i stičem nove prijatelje, jer je to i te kako važno za moj razvoj i uzrast. Igra i druženje sa vršnjacima su bitni“.

Inače, ovaj mladi karatista svojim trudom i rezultatima potvrđuje koliko su istrajnost i rad važni, ali i koliko sport može doprineti u fizičkom i psihičkom jačanju mališana. Zlatna medalja sa „IPPON KUP-a“ samo je jedan od koraka na putu koji Veljko želi da gradi – putu posvećenosti, discipline i sportskog duha.