Zlato budućnosti: Pavle Tomašević donosi sjaj u Leskovac

Osmogodišnji Pavle Tomašević iz Leskovca, član karate kluba Ippon Leskovac, zablistao je na velikom karate turniru „SPARTANAC OPEN 2025“, koji je održan danas u Bojniku.

Mali šampion takmičio se u tri discipline – tehnike u mestu, kate i borbe – i u svakoj od njih pokazao neverovatnu smirenost, disciplinu i odlučnost. Njegov trud nagrađen je sa tri zlatne medalje, čime je Pavle još jednom potvrdio da u Leskovcu stasava nova generacija mladih sportskih talenata.

Pored Pavla učestvovala su jos dva takmicara karate kluba „IPPON“ Leskovac – Luka D. Marković koji je osvojio dve srebrne medalje i Luka V. Marković koji je osvojio dve bronze.

Posebnu zahvalnost Pavle,Luka D. i Luka V. duguju svom treneru, Milivoju Zlatkoviću, čiji posvećen rad i verovanje u mlade sportiste daju rezultate vredne divljenja. Klub Ippon Leskovac ovim uspehom potvrđuje svoj status rasadnika talenata i ponosa grada.

Sportski put ova tri dečaka tek počinje, a ovi trofeji nisu samo znak njihovih mogućnosti, već i podstrek za sve mlade da marljivo rade, veruju u sebe i da nikada ne odustaju.Leskovac je dobio još jednog sportskog heroja – malenog, ali velikog srca i duha.