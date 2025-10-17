ŽOK „Leskovac 98“ sutra dočekuje „Spartak“ iz Subotice

U okviru drugog kola Superlige Srbije, odbojkašice kluba „Leskovac 98“ sutra, 18. oktobra dočekuju ekipu Odbojkaškog kluba „Spartak“ iz Subotice. Ovaj meč je zakazan za 18 sati.

Prema rečima Sofije Đorđević, jedne od članica leskovačkog kluba, sutra ih očekuje zahteva utakmica, imajući da je tim protivničke ekipe sastavljen od kvalitetnih odbojkašica. Iz tog razloga, neophodno je pružiti maksimum na domaćem terenu.

Utakmica u okviru prvog kola Superlige Srbije, odigrana je protiv ženskog odbojkaškog kluba „Tent“ iz Obrenovca.

Inače, utakmica protiv Spartaka odigraće se u leskovačkoj hali Partizan.