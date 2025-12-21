Zvanično počinje zima, danas najkraći dan u godini

Zima počinje danas u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obaveštenju Astronomskog društva „Ruđer Bošković“. U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini (zimski solsticij).

Na dan početka zime Sunce u Beogradu izlazi u 7.13 sati, a zalazi u 16.00, što znači da će obdanica da traje 8 časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta.

Nakon 21. decembra dani počinju da se produžavaju.

Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine (prolećna ravnodnevica), kada će u 15.46 sati početi proleće.

Ukupno trajanje ove astronomske zime biće 88 dana, 23 sata i 42 minuta.