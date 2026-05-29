„Zvezdice” iz Leskovca osvojile zlato u Tuzli

Gradski dečji hor „Zvezdice” iz Leskovca osvojio je prvu nagradu u kategoriji dečjih i omladinskih horova, kao i specijalnu nagradu za najbolji scenski nastup u konkurenciji 19 horskih ansambala na 11. Internacionalnom horskom šampionatu „Lege Artis” u Tuzli.

Završno veče i borba za Grand prix festivala održani su u prepunom Bosanskom kulturnom centru uz dugotrajne aplauze i odličnu atmosferu. Leskovački ansambl, kojim diriguje Jelena Cvetković Crvenica, nadmetao se sa horovima iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a osvajanje prvog mesta odvelo ih je i u veliko finale festivala.

Uspeh u Tuzli ima poseban značaj za leskovačke „Zvezdice”, koje naredne godine obeležavaju 25 godina postojanja.

Nakon velikog uspeha na međunarodnoj sceni, leskovačku publiku u subotu, 30. maja od 19 časova očekuje posebno muzičko veče u Narodnom muzeju, gde će Gradski dečji hor „Zvezdice” nastupiti zajedno sa „Dečjim horom Beograd”.