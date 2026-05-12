Zzjz Leskovac obeležio slavu

Činom rezanja slavskog kolača, zaposleni u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, obeleželi su slavu ove zdravstvene ustanove – Svetog Vasilija Ostroškog.

Tokom presecanja slavskog kolača, sveštenik Marko Adamović poželeo je svim zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi mnogo zdravlja i blagostanja, kao i da ih Sveti Vasilije Ostroški čuva.

Ovogodišnja domaćica Zorica Ilić predala je slavu Bojani Damnjanac.

Podsetimo, ovom svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija.