Brojne ulice u Bobištu bez struje 5. avgusta

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, u ponedeljak, 5. avgusta, doći će do privremenog isključenja električne energije na brojnim lokacijama u Bobištu, obaveštavaju iz leskovačkog Ogranka Elektrodistribucije.

U periodu od 8 do 17 časova bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama u Bobištu: Babičkog odreda brojevi 4 i 8, Beogradska, Ibarska brojevi 5, 6, 6A i 8, Crnotravska brojevi 2A i 24, Jablanička, Nikole Đurića Pavke od broja 31 do broja 80, Novosadska, Ohridska od broja 1 do broja 6, Porečka, Prilepska broj 21, Save Đorđevića, Subotička i Vranjska broj 37.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici blagovremeno biti obavešteni.