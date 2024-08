Devet ulica u Leskovcu u četvrtak bez struje

Zbog izvođenja radova na seči rastinja, u četvrtak, 1. avgusta, doći će do privremenog isključenja električne energije na području devet leskovačkih ulica, obaveštavaju iz Elektrodistribucije.

U periodu od 8 do 10 časova bez električne energije će biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Beogradska, Dušana Maksimovića, Đuke Dinić od broja 2 do broja 35, Novice Ilića od broja 1 do broja 9, Prištinska od broja 1 do broja 15, Užička, Vuka Karadžića brojevi. 1, 1A, 2 i 5, Žikice Jovanovića Španca od broja 12 do broja 90 i Save Kovačevića broj 51.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.