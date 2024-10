EPS Leskovac: Isključenja struje u sredu, 23. oktobra

Zbog radova na rekonstrukciji trafostanica, u sredu, 23. oktobra, u periodu od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Dositeja Obradovića od br. 4 do br. 59, Janka Veselinovića br. 11, Majke Jugovića, Mlinska od br. 22 do br. 76, Pana Đukića br. 15 i Žike Ilića Žutog od br. 1 do br. 7.



U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, kažu u leskovačkom ogranku Elektrodistribucije.