Osamnaest leskovačkih ulica sutra bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac, sutra, 7. avgusta, izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima trafostanica u Leskovcu. Tim povodom u periodu od 8 sati do 9 časova i 30 minuta, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Bulevar oslobođenja od br. 4 do br. 47, Jedanaesti oktobar, Koste Stamenkovića br. 1, 3 i 5 i Moše Pijade br. 7, 9, 10 i 14.

Takođe, u intervalu od 09:30 do 11:00 časova bez električne energije će biti korisnici na lokacijama: Braće Đorđević br. 2 i 4, Đuke Dinić od br. 30 do br. 61, Proleterska od br. 51 do br. 77, Sarajevska, Šumadijska i Žikice Jovanovića Španca od br. 55 do br. 152.

Istog dana, Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove i na seči rastinja, zbog čega će od 10:00 do 12:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Jovana Živkovića br. 5, Miroslava Stojanovića od br. 1 do br. 4, Niška od br. 6 do br. 32 i Otona Župančiča od br. 2 do br. 38 (parna strana).

I naposletku, od 10:30 do 13:30 časova bez električne energije će biti korisnici u leskovačkim ulicama Dragana Pavlovića, Đerdapska, Miroslava Stojanovića od br. 5 do br. 11 i Pop Mićina od br. 64 do br. 119.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.