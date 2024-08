Pesma “Leskovac” Marjana Makija Mladenovića

Uoči otvaranja 34. Roštiljijade, Leskovčanin Marjan Maki Mladenović, pevač grupe „Amajlija“, objavio je pesmu o gradu na Veternici. Ovu numeru je, kako navodi, posvetio svima onima koji su kroz vekove gradili Leskovac, duhovno i materijalno ga oblikovali i koji u srcu nose toplinu juga, gde god da se nalaze.

Leskovac. U prošlosti „Srpski Mančester“, grad dobrih i marljivih trgovaca i zanatlija, danas prestonica roštilja, sa sijasetom kulturnih dešavanja i simbolima poput Široke čaršije, Odžaklije i Hisara. Grad u koji se rado dolazi. Ovako je Marjan Mladenović doživeo rodno mesto i svoj doživljaj pretočio u stihove.

-Sigurno znam da postoje još neke pesme o Leskovcu, neke i zaboravljene, te eto ideja da prenesem ljubav prema gradu, mestu gde smo odrastali, školovali se. To je najmanje što sam mogao da uradim za grad. Ja sam napisao tekst, osmislio melodiju, učestvovao u snimanju spota telefonom. Koristio sam i neke kadrove dronom, koje su mi kolege pozajmile. Tu je i moj saradnik Dragan Dragan Stojiljković Buzda, koji je aranžman napravio i sa kojim sarađujem– ističe u izjavi za Televiziju Leskovac.

Kako ističe naš sagovornik, ideja o realizaciji ovog projekta se javila još pre nekoliko godina, a pesmu je, dodaje, posvetio ne samo sadašnjim, već i budućim generacijama.

–Siguran sam da je živ Kemal Monteno, on bi bio oduševljen. Pre nekoliko godina kada je dolazio u Leskovac, pričajući sa njim, koji je pevao o Sarajevu, poželeo sam da pevam o Leskovcu. I mislim da je to lepo za grad i za buduće generacije. Treba da učinimo da grad bude što bolji i da se što više razvija, to je obaveza svih nas– poručuje Mladenović.

Pesma „Leskovac“ Marjana Mladenovića je objavljena na Jutjub kanalu autora.