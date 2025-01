Podela paketića u Vlasotincu

Podela novogodišnjih paketića, koje je opština Vlasotince obezbedila za svu decu uzrasta do sedam godina, održaće se na pravoslavnu Novu godinu, u ponedeljak i utorak 13. i 14. januara u kuhinji OŠ “8.oktobar”, od 10 do 18 sati.

Tokom dodele, pauza će, oba dana, biti od 14.00 do 14.30, kažu organizatori. Deca, čija prezimena počinju na slovo A do dece čija prezimena počinju na slovo M, uključujući i one sa prezimenom na M, treba da dođu po paketiće u ponedeljak 13.januara.

Deca, čija prezimena počinju na slovo N do dece čija prezimena počinju na slovo Š, treba da dođu u utorak 14. januara.

Svi roditelji, odnosno staratelji, prilikom dolaska sa decom, treba da sa sobom imaju i ličnu kartu. Besplatne fotografije će, naknadno, moći da se preuzmu u zgradi Kulturnog centra.