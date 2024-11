Podeljeni prvi paketi za bebe u Vlasotincu

Prvi paketi za negu deteta, koje opština Vlasotince obezbeđuje za decu rođenu od 1. septembra pa nadalje, podeljeni su danas roditeljima u Skupštinskoj sali ove lokalne samouprave. Poklone im je uručila Ivana Rajković, članica Opštinskog veća, zadužena za zdravstvenu, socijalnu i dečju zaštitu.

Ukupno 34 porodice, dobile su pakete, koje sadrže pelene, deterdžent, kupku, kreme, flašice i druge proizvode neophodne za prve dane novorođenčeta u kući, a na kesi stoji lepa poruka – Bebo, dobrodošla u Vlasotince.

Predsednik opštine Bratislav Petrović podsetio je ovom prilikom da je lokalna samouprava ove godine povećala i jednokratne novčane iznose za porodilje.

–Za decu rođenu od marta zaposlena porodilja dobija 30.000 umesto 15.000 dinara, kako je to bilo ranije. Nezaposlena porodilja dobija 40.000 umesto ranijih 30.000 dinara, a svaka porodilja koja rodi treće i svako naredno dete dobija po 50.000 umesto dosadašnjih 40.000 dinara. Svakome od nas je jasno da to nije dovoljno za odgajanje deteta, ali to je početna podrška koja, verujem, znači svakome od vas. Uz iznose koje danas daje republika, siguran sam da je odgajanje dece lakše nego ranije. Ovi paketi za negu deteta su još jedan korak u naporu da smanjimo početne troškove i izdatke roditelja, kazao je predsednik.

Inače, Opština Vlasotince će i narednom periodu nastaviti da podržava roditelje sa teritorije ove lokalne samouprave, zaključeno je ovom prilikom.