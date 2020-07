Iz Javnog preduzeća Putevi Srbije obaveštavaju da se na auto-putu E-75, od petlje Doljevac do petlje Merošina, do 11. avgusta izvode radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, u smeru Leskovac – Niš.

Iz ovog preduzeća obaveštavaju i da su u toku radovi na asfaltiranju manjih deonica na putu Lebane – Negosavlje, od danas do 25.jula, i to od 7 do 17 časova. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju.