Isključenja struje u delu Leskovca i Vlasotinca u četvrtak 10. jula

Zbog radova na redovnim godišnjim revizijama trafostanica, kao i seči rastinja i rekonstrukciji mreže, u četvrtak 11. jula bez električne energije privremeno će biti korisnici u više leskovačkih ulica, delu Vlasotinca, kao i u pojedinim naseljenim mestima, saopštila je Elektrodistribucija Leskovac.

U četvrtak, 11. jula, u periodu od 09:00 do 14:00 časova, bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Dubočica br. 4, 5 i od br. 88 do br.107, Đure Salaja od br. 37 do br. 54 i br. 80, Majora Tepića brojevi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 23, Đorđa Andrejevića Kuna, Južnomoravskih brigada br. 287, Ljutice Bogdana od br. 51 do br. 67, Svetozara Krstića brojevi 2, 5 i 7, Svetozara Miletića 16 i 25, Veljka Vlahovića, Voje Radića, Bratstva i jedinstva, Cerska, Drinska, Drugog srpskog ustanka, Gojka Zečevića, Gračanička, Hercegovačka od br. 1 do br. 33, Kolubarska, Lička, Pustorečka od br. 64 do br. 70, Boška Buhe od br. 1 do br. 15 (neparna strana), Dragoljuba Turjanovskog, Dvadeset šesta br. 25, Igmanska, Kosovke devojke, Milentija Popovića od br. 1 do br. 9, Rtanjska i Sergeja Dimitrijevića br. 19.

Zbog radova na seči rastinja i rekonstrukciji mreže, od 06:00 do 12:00 časova, bez električne energije biće i korisnici u selu Predejane – Srednjoj mahali, dok će od 08:00 do 11:00 sati struju neće imati i oni na sledećim lokacijama: Čačanska od br. 12 do br. 22, Pešterska br .2 i 14, Šabačka, Šesti septembar, Vlajkova od br. 158 do br. 276 i Zrenjaninska.

Takođe od 9 do 14 sati, struju neće imati deo Vlasotinca (sa leve strane reke Vlasine), Šišava, Gornja i Donja Lomnica, Crna Bara, Sredor, Gunjetina i Lipovica.