Saopštenje za javnost Odborničke grupe „Za Leskovac-zajedno“

Vladajuća klika koja je zarobila sve institucije ove države, voli da često upotrebljava frazu „po prvi put u istoriji Srbije“ kada govori o svojim, samo njima vidljivim, velikim uspesima, iako je istina da zaista po prvi put u istoriji Republike Srbije imamo slučajeve da se pod pokroviteljstvom ,subvencijama i blagoslovom vladajuće elite proizvodi droga, da otac ministra policije učestvuje u izvozu oružja u ratom zahvaćena i od Ujedinjenih nacija zabranjena područja i na štetu građana ove zemlje zarađuje

ogromne svote novca, da pola ministara u Vladi Republike Srbije ima najblaže rečeno sumnjive diplome, da je ministar finansija ima plagiran odnosno intelektualno ukraden doktorat, pri čemu o svemu ovome ne možete čuti ni reč u skoro svim nacionalni medijima. Vodeći se ovom logikom i lokalna vlast je mnogo stvari radila po prvi put u gradu Leskovcu, o čemu možete čuti jedino u direktnim prenosima zasedanja Skupštine grada Leskovca, pa je zbog toga vladajuća elita preduzela mere da ograniči mogućnost građanima da čuju istinu, i to tako što su najpre promenili poslovnik o radu, čiji je jedini cilj smanjivanje vremena opozicionim odbornicima za diskusiju, zatim redovno svih ovih godina produžuju rad Skupštine grada Leskovca do kasno u noć odnosno do ranih jutarnjih sati, ne daju i oduzimaju reč kad god im se prohte, a sada po prvi put u istoriji grada Leskovca, normalno protivno njihovom Poslovniku o radu, zakazuju sednicu Skupštine grada Leskovca za subotu 21.12.2019.godine, sa jedinom namerom da se o ogromnom broju tačaka dnevnog reda što manje diskutuje, po pravilu do kasno u noć ili do zore, kako građani ne bi mogli da čuju istinu o njihovom radu. Bez obzira što mlade, sposobne i pametne građane Srbije uspešno isterujete iz

njihove domovine, znajte da niko nije dobio bitku protiv budućnosti, pa ne možete ni vi.